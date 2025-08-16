Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από την Κέρκυρα – Προσγειώθηκε στο Πρίντεζι

Κινητήρας επιβατικού αεροσκάφους της εταιρείας Condor που απογειώθηκε από την Κέρκυρα σήμερα, Σάββατο (16/8/2025), με προορισμό το Ντίσελντορφ, έπιασε φωτιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε άσχημη κατάληξη και εκείνο κατάφερε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο Πρίντεζι της Ιταλίας.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που έπιασε φωτιά δεν επέστρεψε στην Κέρκυρα αφού επιβεβαίωσε ότι μπορεί να πετάξει με τον ένα κινητήρα.

Με έναν από τους κινητήρες να έχει τυλιχτεί στις φλόγες μετά την απογείωση από την Κέρκυρα, το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Πρίντεζι της Ιταλίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός κρότος που έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Κέρκυρας προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο θόρυβος αποδίδεται πιθανότατα στην απότομη απώλεια ισχύος του κινητήρα ή και σε μικρή έκρηξη εντός του συστήματος πρόωσης.