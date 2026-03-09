Φωτιά σε κοντέινερ στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (09.03.2026) στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Αμυγδαλέζας, όταν ξέσπασε φωτιά σε κοντέινερ εντός των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε έναν από τους οικίσκους του κέντρου κράτησης, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 20:30, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν άμεσα 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση.

Σε βίντεο φαίνεται ένας από τους μετανάστες να λέει «Δεν είναι καθόλου ασφαλές εδώ. Θα πεθάνουμε όλοι. Παρακαλώ αφήστε μας να βγούμε έξω».

Η φωτιά τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο και περιορίστηκε χωρίς να επεκταθεί σε άλλους χώρους του κέντρου. Λίγη ώρα αργότερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να τη σβήσουν πλήρως, αποτρέποντας μεγαλύτερη έκταση του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο μέσα στο κέντρο κράτησης. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά.