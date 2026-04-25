Φωτιά σε σπίτι στο Μεταξουργείο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 25.04.2026, για φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι στο Μεταξουργείο.

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στο Μεταξουργείο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Λόγω των πυκνών καπνών, κάποιοι ένοικοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο κτίριο και αρχικά ανέβηκαν στην ταράτσα για να προστατευτούν.

Στο σημείο έφτασαν 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα και ένα κλιμακοφόρο, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί, αφού οι άνθρωποι κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια.

Παράλληλα, έφτασε και ασθενοφόρο, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι τουλάχιστον ένα άτομο, από άλλο διαμέρισμα, αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Σωνιέρου, από το ύψος της Μαιζώνος.