Φωτιά στα Καλύβια – Μήνυμα από το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Καλύβια Θορικού Αττικής το μεσημέρι της Παρασκευής (26.7.24).

Για τη φωτιά στην είσοδο των Καλυβίων εστάλη από το 112 μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, προκειμένου να ελέγξουν την πυρκαγιά.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέος Κουβαράς Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📌 #Attica



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Neos_Kouvaras #Attica



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki

@hellenicpolice https://t.co/Rn8fKWGNyL