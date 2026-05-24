Φωτιά στα Καλύβια σε χαμηλή βλάστηση: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (24/5/2026) σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Θορικού Αττικής, η οποία πλέον έχει σβήσει.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στα Καλύβια κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά έκαιγε ανάμεσα στο Κορωπί και στα Καλύβια κοντά στη λεωφόρο Προφάρτας με τις ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α.