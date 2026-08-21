Ελλάδα

Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3)
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/8/2026) περίπου στις 11:45 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης.

Για την άμεση κατάσβεση της φωτιά στα Ζωνιανά κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μυλοποτάμου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
273
132
126
119
97
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο έλεος του καύσωνα η χώρα ως τα μέσα της εβδομάδας - Στους 42 βαθμούς τοπικά η θερμοκρασία
Οι αέριες μάζες στη χώρα μας θα είναι 6 με 8 βαθμούς θερμότερες από τις κανονικές για την εποχή - Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα, ιδιαίτερη προσοχή σε βρέφη και ηλικιωμένους
Καύσωνας
Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αντώνης Πανούτσος – Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στο Φως των Σπορ, τον Φίλαθλο, το Βήμα και τη Sportday και τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύεται στο νοσοκομείο
Ο Αντώνης Πανούτσος 58
Newsit logo
Newsit logo