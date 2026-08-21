Φωτιά στα Ζωνιανά Κρήτης: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (21/8/2026) περίπου στις 11:45 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης.

Για την άμεση κατάσβεση της φωτιά στα Ζωνιανά κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μυλοποτάμου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορια 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.