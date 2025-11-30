Ελλάδα

Φωτιά στη Λακωνία: Εξερράγη σόμπα υγραερίου σε καφετέρια

Έπειτα από διαρροή υγραερίου, σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι της καφετέριας να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες
Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (30.11.2025) σε κιόσκι γνωστής καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε έπειτα από διαρροή σε σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιούνταν για θέρμανση της καφετέριας στην Λακωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θαμώνες αντιλήφθηκαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι –που βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα, κοντά στην παραλία– να τυλιχθεί γρήγορα στις φλόγες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα στο σημείο με δύναμη και οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί στις γύρω επιχειρήσεις.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίζονται στο κιόσκι και τον εξοπλισμό του.

Τα αίτια της διαρροής διερευνώνται.

