Φωτιά στη Λακωνία, κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 25 οχήματα

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή, ωστόσο δεν απειλούνται σπίτια
πηγή φωτογραφίας lakonikos.gr

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8 μ.μ. της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026) στη Λακωνία, στην περιοχή των Καρυών, σε κατάφυτη δασική έκταση. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η φωτιά επιχειρούν ισχυρότατες δυνάμεις από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Σπάρτης, της υπόλοιπης Λακωνίας και της Πελοποννήσου.

Στη μάχη έχουν ριχθεί 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με 25 οχήματα. Την επιχείρηση επικουρεί και προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σπάρτης, με τουλάχιστον 4 άτομα και 2 οχήματα, καθώς κι εθελοντές. 

Η φωτιά καίει σε δύο μέτωπα μεταξύ Καρυών και Αγίου Πέτρου, στην ευρύτερη τοποθεσία «Ζυγός», σε μία περιοχή με πυκνή βλάστηση και αυξημένο φορτίο καύσιμης ύλης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης.

Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή.

Δεν απειλούνται σπίτια.

