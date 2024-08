Φωτιά στη Λάρισα σε μονάδα ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να κλείσουν σπίτια και παράθυρα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (14.08.2024) το μεσημέρι σε μονάδα ανακύκλωσης στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην περιοχή Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Λάρισα έσπευσαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα.

Ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες Ο.Τ.Α και μηχανήματα έργου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Ο μαύρος καπνός από το σημείο έχει σκεπάσει αρκετά τμήματα της Λάρισας και είναι ορατός ακόμη και 23 χλμ. από το σημείο.

Για αυτόν τον λόγο στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους για να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους.

⚠️ Activation 112 – Emergency Number



📍#Larissa



🆘 Ongoing fire in a factory in #Omorfochori of Municipality of #Kililer



‼️ Smoke is heading towards your area. Stay indoors, close doors and windows



‼️ Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/I00p99g0ne