Φωτιά στη Λήμνο στην περιοχή Θάνος: Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (21.08.2026) στην Λήμνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Θάνος στο νησί της Λήμνου, για την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14·30.

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Συνολικά επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Λήμνου.

Στις 15:23, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας (κατηγορια 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος, στη νήσο #Λήμνο. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.