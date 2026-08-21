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Ελλάδα

Φωτιά στη Λήμνο στην περιοχή Θάνος: Ήχησε το 112

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας (κατηγορία 3)
Ανανεώθηκε πριν 20 λεπτά
Πυροσβεστική
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (21.08.2026) στην Λήμνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη περιοχή Θάνος στο νησί της Λήμνου, για την οποία το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 14·30.

Συνολικά επιχειρούν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Λήμνου.

Στις 15:23, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο επικινδυνότητας (κατηγορια 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου.

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