Φωτιά στη Μεσσηνία με δύο ενεργά μέτωπα σε Αβραμιό και Καλαμάτα – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα στη Μεσσηνία, Τετάρτη (3/9/2025), σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Αυτά εντοπίζονται σε αγροτοδασική έκταση στο Αβραμιό, αλλά και στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας, κοντά στην πίστα καρτ.

Στο ένα από τα δύο σημεία της φωτιάς στη Μεσσηνία, στο Αβραμιό έχει αναπτυχθεί ισχυρή δύναμη με 11 οχήματα της Πυροσβεστικής και συνολικά 36 πυροσβέστες, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Από αέρος επιχειρεί ελικόπτερο τύπου Erickson, ενώ συνδράμουν και τρία αεροσκάφη. Στην κατάσβεση συμμετέχουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Μεσσήνης.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αβραμιό Μεσσήνης. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά στη Δυτική Παραλία της Καλαμάτας.

Να σημειωθεί ότι σε όλες τις περιοχές πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής συνεχίζονται με στόχο τον περιορισμό και τον πλήρη έλεγχο των μετώπων.