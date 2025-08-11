Ελλάδα

Φωτιά στη Μεσσηνία στην περιοχή Πετράλωνα: Μήνυμα του 112 – «Απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά»

Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) σε δασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Αυτήν ώρα στο μέτωπο της φωτιάς στη Μεσσηνία επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Λίγο πριν τις 3 η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής των Πετραλώνων. 

Το μήνυμα έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά».

 

 

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή: 

Είκοσι λεπτά μετά τις 13:00, είχε σταλεί μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, που τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. 

