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Ελλάδα

Φωτιά στη Μήλο στην περιοχή Προφήτης Ηλίας

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων
Πυρκαγιά στη περιφερειακή Αιγάλεω και στο Ποικίλο Όρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
Εικόνα αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο το απόγευμα της Τρίτης (18.08.2026).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στο νησί της Μήλου περίπου στις 18:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με και 1 όχημα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Λίγο μετά τις 19:30 η φωτιά οριοθετήθηκε.

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