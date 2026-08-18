Φωτιά στη Μήλο στην περιοχή Προφήτης Ηλίας

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Μήλο το απόγευμα της Τρίτης (18.08.2026).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στο νησί της Μήλου περίπου στις 18:40. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με και 1 όχημα.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Μήλου. Κινητοποιήθηκαν 4 #πυροσβέστες με 1 όχημα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.

Λίγο μετά τις 19:30 η φωτιά οριοθετήθηκε.