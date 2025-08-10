Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.8.2025) στην περιοχή Νεάπολη Αγρινίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αγρίνιο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής.