Φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής
Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις
Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.8.2025) στην περιοχή Νεάπολη Αγρινίου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Αγρίνιο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και 10 οχημάτων, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στο σημείο πνέουν δυνατοί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. 

