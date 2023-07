Δύσκολη είναι η νύχτα στη Ρόδο, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει με αμείωτη ένταση. Tουρίστες και κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πολλοί μεταφέρθηκαν σε γυμναστήρια και σχολεία, ενώ κάποιοι έχουν βρει καταφύγιο σε πλοία.

Η κατάσταση στη Ρόδο παραμένει δραματική, οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη για πέμπτη νύχτα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση των περιοχών Πεύκοι, Λίνδο και Κάλαθο προς Αρχάγγελο.

Δείτε το Tweet από το 112:

Δύο ώρες νωρίτερα, εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για εκκένωση των περιοχών Γεννάδι και Κιοτάρι, ενώ την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως η φωτιά μπήκε στο χωριό Λαέρμα καίγοντας σπίτια, ενώ στις φλόγες παραδόθηκε και η εκκλησία του χωριού.

Παράλληλα, κάτοικοι βρήκαν καταφύγιο στην παραλία του Γενναδίου, ενώ πλοία έσπευσαν στο σημείο για να τους απεγκλωβίσουν. Περίπου στις 11 το βράδυ δόθηκε εντολή από το Λιμενικό για εκκένωση με ιδιωτικά σκάφη των ανθρώπων που παρέμεναν στις παραλίες στο Γεννάδι και στο Κιοτάρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο τρεις κάτοικοι από το Γεννάδι με αναπνευστικά προβλήματα. Παράλληλα, υπήρξε κινητοποίηση για μία έγκυο, καθώς υπήρχε η πληροφορία ότι γεννάει, αλλά τελικά ήταν… άκυρος ο συναγερμός.

Αργά τη νύχτα υπήρξε επαναληπτική εντολή για εκκένωση της περιοχής Ασκληπιείο. Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι εστάλη μήνυμα εκκένωσης μέσω του 112 για εκκένωση των περιοχών Ασκληπιείο, Γεννάδι και Κιοτάρι.

Χαρακτηριστικό της μανίας της πυρκαγιάς και των συνθηκών που επικρατούν είναι ο πυροστρόβιλος που δημιουργήθηκε στην κορυφή ενός λόφου.

Παράλληλα, ρεπορτάζ της ΕΡΤ ανέφερε πως ένας εθελοντής πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκαύματα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας όλοι οι τουρίστες απομακρύνονται από τις πληγείσες περιοχές χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Αργά το βράδυ στις φλόγες παραδόθηκε και η περιοχή Κιοτάρι:

«Ζούμε τραγικές στιγμές, η Ρόδος έχει υποστεί αδιανόητη καταστροφή» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι οι αρχές αυτή τη στιγμή εξαντλούν κάθε δυνατότητα για να σώσουν τις ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με τον ίδιο από την καταστροφική πυρκαγιά που κατακαίει το νησί για 5η ημέρα υπάρχουν πάνω από 8.000 εκτοπισμένοι: «Χιλιάδες κόσμου, πάνω από 8.000 ντόπιοι και επισκέπτες έχουν μετακινηθεί από τις εστίες και τα καταλύματά τους για να έρθουν σε ασφαλές σημεία» είπε.

Σε συνεννόηση με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ρόδου έχουν διατεθεί για φιλοξενία και διατροφή πολιτών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα προληπτικά από τα ξενοδοχεία τους, οι παρακάτω συνεδριακού χώροι ξενοδοχείων. Συνολικά μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί 3.190 άτομα:

SHERATION RODOS RESORT- 250 άτομα

VERGINA – 400 άτομα

AMATHUS – 70 άτομα

RODOS PALACE -1500 άτομα

MEDITERRANEAN – 150 άτομα

PARADISE RESORT- ELA RESORT – 300 άτομα

OLYMPIC PALACE – 300 άτομα

KRESTEN PALACE – 150 άτομα

EDEN ROC – 70 άτομα

Από το υπουργείο Ναυτιλίας έχουν διατεθεί για τον ίδιο σκοπό ήδη 3 πλοία Ε/ΟΓ. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600 άτομα), Δωδεκάνησος Εξπρές (347 άτομα) και Blue Star Chios (300 άτομα). Σύνολο 1247 άτομα.

Επίσης έχουν εξασφαλιστεί μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού 70 τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά τουριστών όπου χρειάζεται.

Εκτός από τις δυνάμεις της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου είχαν μεταβεί από την περασμένη εβδομάδα στο νησί 2 ομάδες ΟΠΚΕ και 2 ομάδαα ΟΕΠΤΑ.

Επίσης ενισχύεται η Διεύθυνση με αστυνομικές δυνάμεις από την Κω, μαζί με 2 μηχανές και 1 R/Τ

Το απόγευμα απογειώθηκε C130 με 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ ενώ το βράδυ θα σταλούν άλλα 4 οχήματα με δυνάμεις ΟΠΚΕ, και άλλα 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ.

Τουρίστες και πυροσβέστες κινδύνεψαν από τον πύρινο εφιάλτη. Πελάτες ξενοδοχείων με τα μικρά παιδιά στα χέρια έτρεχαν προς τις παραλίες να σωθούν.

Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή Κιοτάρι της νότιας Ρόδου έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, Τα ξενοδοχεία εκκενώθηκαν νωρίτερα από τους τουρίστες που διέμεναν σε αυτά.

Τρία επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία έχουν δεσμευτεί στο λιμάνι της Ρόδου προκειμένου να φιλοξενηθούν οι απεγκλωβισθέντες από τις περιοχές όπου μαίνεται η πυρκαγιά σε περιοχές του νησιού. Πρόκειται για τα πλοία blue star chioς, Dodekanisos Express και Panagia Skiadeni.

Residents, holiday makers, seasonal staff have evacuated hotels and homes in Kiotari and Lardos as forest fire burns out of control on the Greek island of #Rhodes. Police say around 15,000 people ordered to evacuate. pic.twitter.com/nNxHionsbm