Φωτιά στη Ρόδο: Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (6/8/24) στη Λίνδο, στο νησί της Ρόδου, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστικής. Μάλιστα, ήχησε και μήνυμα του 112…

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά στη Ρόδο, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρο ενώ από αέρος, δίνουν τη δική τους μάχη τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στις 18.30 το απόγευμα μάλιστα, ήχησε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο ενημερώθηκαν ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, λόγω της φωτιάς.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Lindos #Rhodes



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/4kqm8yKdNr