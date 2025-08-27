Ελλάδα

Φωτιά στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βασιλικά καίει κοντά σε σπίτια – Μήνυμα από το 112

Η φωτιά καίει στον περιφερειακό προς Βασιλικά και έχει φτάσει σε αυλές σπιτιών - Μαρτυρίες πως προκλήθηκε από βεγγαλικά
Ανανεώθηκε πριν 6 λεπτά
Φωτιά στη Σαλαμίνα
Φωτιά στα Βασιλικά Σαλαμίνας / Facebook / Πυρκαγιά ενημέρωση

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα στην περιοχή Βασιλικά το βράδυ της Τετάρτης 27 Αυγούστου και καίει χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια, ενώ ήχησε και το 112 και καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα. 

Η φωτιά στη Σαλαμίνα καίει στον περιφερειακό προς Βασιλικά και στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής οι οποίες ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν 102 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 οχήματα, εθελοντές καθώς και υδροφόρες.

Λίγο πριν τις 22.00 εστάλη μήνυμα στους πολίτες στην περιοχή ενημερώνοντας τους για τη φωτιά και καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Παράλληλα λόγω της φωτιά στην Σαλαμίνα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Καραΐσκάκη από τη λεωφόρο Βασιλικών έως και την οδό Κατσέλη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας. 

Φωτιά στη Σαλαμίνα

Φωτιά στη Σαλαμίνα
Φωτιά στη Σαλαμίνα

Φωτιά στη Σαλαμίνα Φωτιά στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εξελίσσεται σε οικοπεδικούς χώρους μεταξύ των σπιτιών

fwtia salamina

Η φωτιά για την ώρα δεν απειλεί κατοικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά ξεκίνησε μετά από πυροτεχνήματα. 

Μαζικές ενισχύσεις καταφθάνουν από το Πέραμα

Η στιγμή της επιβίβασης πυροσβεστικών οχημάτων και προσωπικού σε πλοίο της γραμμής από το Πέραμα με προορισμό τη Σαλαμίνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τοποθετούνται απινιδωτές στους σταθμούς του Μετρό – Ξεκινά πρόγραμμα και για τα ταξί
Οι απινιδωτές θα συνδέονται με κεντρικό τεχνικό σύστημα άμεσης βοήθειας, το οποίο θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού και θα ειδοποιεί αν απαιτείται η συνδρομή άλλης μορφής βοήθειας
Απινιδωτές 7
Newsit logo
Newsit logo