Ελλάδα

Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Παλαμπάς: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε δασική έκσταση
Εναέριο μέσο πυροσβεστικής
Εναέριο μέσο πυροσβεστικής (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (20/8/2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Σύμφωνα με το thespro.gr η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 π.μ. και καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά σε κορυφογραμμή, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και δύο εναέρια μέσα, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της στον ορεινό όγκο της περιοχής.

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