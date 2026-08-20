Φωτιά στη Θεσπρωτία στην περιοχή Παλαμπάς: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί (20/8/2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Θεσπρωτία επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με το thespro.gr η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 05:00 π.μ. και καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά σε κορυφογραμμή, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και δύο εναέρια μέσα, ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτίας. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση με στόχο τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή επέκτασής της στον ορεινό όγκο της περιοχής.