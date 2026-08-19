Ελλάδα

Φωτιά στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.8.26) σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά» στη Βωβούσα του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

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