Φωτιά στη Βωβούσα Ιωαννίνων – Έχει σηκωθεί ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (19.8.26) σε δασική έκταση στη θέση «Αυτιά» στη Βωβούσα του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Ιωαννίνων.

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Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στη θέση «Αυτιά», της Τ.Κ. Βωβούσας, του δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 19, 2026

Ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.