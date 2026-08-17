Ελλάδα

Φωτιά στη Χαλκιδική – Καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές
Φωτιά
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ)
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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα (17.08.2026) το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής.

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 12:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, καθώς και Εθελοντές. Βοήθεια προσφέρουν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής .

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