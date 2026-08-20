Ελλάδα

Φωτιά στην Αγία Τριάδα Κορωπίου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττική
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγια Τριάδα στο Κορωπί, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 20 λεπτά.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στο Κορωπί, περίπου στις 20:00.

Κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Κρωπίας.

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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