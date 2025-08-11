Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Αργολίδα, στην περιοχή Σκοτεινή

Ήχησε μήνυμα του 112 στους κατοίκους για να βρίσκονται σε ετοιμότητα
Πυροσβέστης σε φωτιά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Η φωτιά στην Αργολίδα, στην Σκοτεινή, ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ από αέρος, στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στην Αργολίδα, συμμετέχει ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα. 

Στους κατοίκους της περιοχής ήχησε και μήνυμα του 112 για να είναι σε ετοιμότητα. 

Ελλάδα
