Φωτιά στην Αργολίδα, στην περιοχή Σκοτεινή

Η φωτιά στην Αργολίδα, στην Σκοτεινή, ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8/25) σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα ενώ από αέρος, στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς στην Αργολίδα, συμμετέχει ένα αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στους κατοίκους της περιοχής ήχησε και μήνυμα του 112 για να είναι σε ετοιμότητα.