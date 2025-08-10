Ελλάδα

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας: Συνελήφθη 28χρονος Γερμανός για εμπρησμό

Ο 28χρονος Γερμανός
Ο 28χρονος Γερμανός / ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ / EUROKINISSI

Στη σύλληψη ενός 28χρονου Γερμανού προχώρησαν οι Αρχές για τη φωτιά που ξέσπασε σε δάσος στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας στην Κορινθία. Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.425 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπάλληλους της Π.Υ. Κορίνθου, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε χρήση φωτιάς, με αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.425 ευρώ».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άνδρας έκανε κάμπινγκ όπου άναψε φωτιά. 

Ο 28χρονος θα οδηγηθεί αύριο (11.8.2025) στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
