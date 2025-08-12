Φωτιά στην Αχαΐα: Απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκένωση περιοχών – Δύσκολη η μάχη με τις φλόγες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025).
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Τα μηνύματα από το 112 είναι συνεχόμενα. Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».
Ενεργοποίηση
Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Καμενίτσα #Αχαϊκό #Διδαχέικα #Αλισσός #Λούσικα #Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς #Κάτω_Αχαΐα
https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος_Στέφανος και Θεριανό προς Πάτρα.
νεργοποίηση— 112 Greece (@112Greece August 12, 2025
Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Μοιραίικα #Παλαιά_Περιστέρα #Χαϊκάλι #Άγιος_Στέφανος & #Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας
Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς #Πάτρα
Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
…
Οι φλόγες και οι καπνοί από την φωτιά είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, αναφέρει το dete.gr.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.
Από αέρος συνδράμει 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, #Αχαΐα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025
Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π.
«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, Αχαΐα. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.