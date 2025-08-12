Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκένωση περιοχών – Δύσκολη η μάχη με τις φλόγες

Εκκενώνονται οι περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό - Στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
Φωτιά

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τα μηνύματα από το 112 είναι συνεχόμενα. Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».

Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος_Στέφανος και Θεριανό προς Πάτρα.

Φωτιά

Φωτιά
Φωτογραφία από Πυρκαγιά ενημέρωση

Οι φλόγες και οι καπνοί από την φωτιά είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, αναφέρει το dete.gr.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει 1 ελικόπτερο.

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, Αχαΐα. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έκτακτα μέτρα από την τροχαία για την έξοδο του Δεκαπενταύγουστου - Απαγόρευση φορτηγών μέχρι την Κυριακή
Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ώρες - Μέσα στις επόμενες ημέρες θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας
Διόδια
Newsit logo
Newsit logo