Φωτιά στην Αχαΐα: Απανωτά μηνύματα από το 112 για εκκένωση περιοχών – Δύσκολη η μάχη με τις φλόγες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τον ουρανό της Αχαΐας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12.08.2025).

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τα μηνύματα από το 112 είναι συνεχόμενα. Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα».

Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος_Στέφανος και Θεριανό προς Πάτρα.

Οι φλόγες και οι καπνοί από την φωτιά είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, αναφέρει το dete.gr.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, #Αχαΐα.

Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

«Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου, Αχαΐα. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 10 οχήματα και 1 Ε/Π», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.