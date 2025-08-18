Ελλάδα

Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 21χρονος που κατέθεσε υπέρ του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό

Πληροφορίες πως ο 21χρονος ήταν και ο οδηγός του δίκυκλου στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος πριν εκδηλωθεί η φωτιά στην Αχαΐα
Αστυνομικοί
Ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομειό / Φωτογραφία Eurokinissi

Ανατροπή στην υπόθεση με την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα, την προηγούμενη εβδομάδα. Για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο συνελήφθη ένας 25χρονος ο οποίος αναμένεται μέσα στην ημέρα (18.08.2025) να απολογηθεί, καθώς κατηγορείται για εμπρησμό.

Η κατάθεσή του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη καθώς ανακριτής και εισαγγελέας παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση της φωτιάς στην Αχαΐα.

Ανάμεσα στους μάρτυρες είναι και ένας 21χρονος ο οποίος κατέθεσε στην Ανακρίτρια Πατρών. Ο νεαρός υπερασπίστηκε τον 25χρονο φίλο του αλλά φαίνεται πως έπεσε σε αντιφάσεις και έτσι εκδόθηκε ένταλμα και για τη δική του σύλληψη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 21χρονος ήταν και ο οδηγός του δίκυκλου στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος πριν ξεσπάσει η φωτιά στην Αχαΐα.

Ελλάδα
