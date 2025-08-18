Φωτιά στην Αχαΐα: Συνελήφθη 21χρονος που κατέθεσε υπέρ του 25χρονου που κατηγορείται για εμπρησμό

Ανατροπή στην υπόθεση με την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στην Αχαΐα, την προηγούμενη εβδομάδα. Για την πυρκαγιά στο Γηροκομείο συνελήφθη ένας 25χρονος ο οποίος αναμένεται μέσα στην ημέρα (18.08.2025) να απολογηθεί, καθώς κατηγορείται για εμπρησμό.

Η κατάθεσή του δεν έχει ξεκινήσει ακόμη καθώς ανακριτής και εισαγγελέας παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες που σχετίζονται με την υπόθεση της φωτιάς στην Αχαΐα.

Ανάμεσα στους μάρτυρες είναι και ένας 21χρονος ο οποίος κατέθεσε στην Ανακρίτρια Πατρών. Ο νεαρός υπερασπίστηκε τον 25χρονο φίλο του αλλά φαίνεται πως έπεσε σε αντιφάσεις και έτσι εκδόθηκε ένταλμα και για τη δική του σύλληψη.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 21χρονος ήταν και ο οδηγός του δίκυκλου στο οποίο επέβαινε ο 25χρονος πριν ξεσπάσει η φωτιά στην Αχαΐα.