Φωτιά στην Εύβοια: Διάσπαρτες εστίες – Αυξήθηκαν τα εναέρια μέσα, τραυματίστηκε πυροσβέστης

Μάχη με τις φλόγες δίνουν από το μεσημέρι της Δευτέρας (29.7.2024) πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές για να περιορίσουν το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αυξηθεί και το κύριο μέτωπο της φωτιάς είναι ανάμεσα στις περιοχές Κριεζά και Πετριές στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη και οι πυροσβέστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες.

Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου με εγκαύματα στο χέρι και στο πρόσωπο, όπως αναφέρει το evima.gr.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 205 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 56 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν με ρίψεις νερού εναέρια μέσα.

Λίγο μετά τις 10 έγινε γνωστό πως αυξήθηκαν και τα εναέρια μέσα και έτσι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Στην περιοχή επικρατούν δυνατοί άνεμοι με ριπές που φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων.

Συγκεκριμένα στις 1.23 ήχησε εκ νέου το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Κλιμάκι και Λιανή ‘Αμμο να απομακρυνθούν προς Κριεζά.

Στις 05.30 εκδόθηκε εκ νέου 112 προκειμένου όσοι βρίσκονται στις Πετριές να απομακρυνθούν προς Αγίους Αποστόλους και Κάλαμο ενώ στις 07.33 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής Κριεζά καλώντας τους να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.

Σημειώνεται επίσης ότι χθες εκδόθηκαν άλλα 5 μηνύματα από το 112, αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων πλησίον της περιοχής που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και στη συνέχεια για την απομάκρυνσή τους από τους οικισμούς, Κριεζά, Κοσκινά και Πετριές.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



📍 #Euboea



🔥 Wildfire in your area



🆘 If you are in the area of #Krieza #Euboea, evacuate towards #Aliveri



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/EFodV5SuoF