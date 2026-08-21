Φωτιά στην Κάρυστο στην Εύβοια: Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κόμιτο Καρύστου, στην Εύβοια την Παρασκευή (21.08.2026).
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Εύβοια περίπου στις 14:15 το μεσημέρι.
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Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .