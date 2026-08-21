Φωτιά στην Κάρυστο στην Εύβοια: Σηκώθηκαν 2 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Κόμιτο Καρύστου, στην Εύβοια την Παρασκευή (21.08.2026).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Εύβοια περίπου στις 14:15 το μεσημέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου #Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. και Γ.Γ.Π.Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Καρύστου. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας .