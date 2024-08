Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα του 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (06.08.24) στην Κεφαλονιά, κοντά σε οικιστική περιοχή.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κεφαλονιά επιχειρούν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 8 οχήματα, 5 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.

Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number



🆘 Wildfire 🔥 in #Chavriata #Kefalonia



❗ Stay alert



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/4CMPT4UHBs