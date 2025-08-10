Ελλάδα

Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά

Οι δυο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα
Συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές σε κολόνες της ΔΕΗ
Συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές σε κολόνες της ΔΕΗ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν συλληφθεί χθες στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στην Κερατέα.

Οι δυο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις ενός 58χρονου και ενός 33χρονου, στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, αφού εντόπισαν το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα. Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Στάχτη 15.808 στρέμματα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά. 

Αναλυτικά κάηκαν συνολικά 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων: 

  • 11.267 στρέμματα χορτολιβαδικές και θαμνώδεις
  • 2.519 στρέμματα ετερογενείς/γεωργικές
  • 811 στρέμματα άλλες χρήσεις
  • 643 στρέμματα βοσκότοποι
  • 440 στρέμματα ανοικτοί χώροι με ελάχιστη βλάστηση
  • 127 στρέμματα καλλιέργειες
  • 0 στρέμματα δάση/δασικές εκτάσεις
Ο απολογισμός της φωτιάς στην Κερατέα: Τεράστια καταστροφή αλλά χωρίς καμένα δάση – Νέα δορυφορική εικόνα
Η πυρκαγιά προκάλεσε έναν θάνατο και μεγάλες ζημιές σε σπίτια και περιουσίες – Σώθηκε ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών
