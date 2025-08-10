Φωτιά στην Κερατέα: Ελεύθεροι οι υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθησαν για την πυρκαγιά

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν οι δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ που είχαν συλληφθεί χθες στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά στην Κερατέα.

Οι δυο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα και διατάχθηκε περαιτέρω έρευνα προκειμένου να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις ενός 58χρονου και ενός 33χρονου, στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ, αφού εντόπισαν το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η φωτιά στην Κερατέα. Πρόκειται για δύο υπεύθυνους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του δικτύου διανομής ρεύματος, ενώ αναζητείται και διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Στάχτη 15.808 στρέμματα

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι εθελοντές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων έλαβε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να σωθεί και να μην κινδυνεύσει ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, καθώς κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά.

Αναλυτικά κάηκαν συνολικά 15.808 στρέμματα, εκ των οποίων: