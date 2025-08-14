Φωτιά στην Κερατέα: Υπό μερικό έλεγχο το μέτωπο – Άνοιξαν οι δρόμοι

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (14.08.2025) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά έκαψε ξερά χόρτα μέσα σε χαράδρα.

Στο σημείο της φωτιάς στην Κερατέα βρέθηκαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, λόγω της πυρκαγιάς διενεργήθηκε εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεταμορφώσεως όπου τα οχήματα δεν επιτρεπόταν να κινούνται προς την οδό Πόρτο Εννέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς, άρθηκαν στις 2 το μεσημέρι.