Νέο μήνυμα του 112 ήχησε για τη φωτιά στην Κέρκυρα. Πρόκειται για την 4η ειδοποίηση, η οποία τώρα καλεί όσους βρίσκονται στο Καλαμάκι και στον Απραό να εκκενώσουν προς λιμάνι Κασσιόπης. Η πύρινη λαίλαπα μαίνεται στη συγκεκριμένη περιοχή.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μήνυμα του 112 για τη φωτιά στην Κέρκυρα μεταδόθηκε ξεχωριστά στο Twitter και στα Αγγλικά, καθώς στην περιοχή βρίσκονται αρκετοί τουρίστες.

Οι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί απαθανατίζουν και μεταδίδουν όλα όσα γίνονται για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει από την περασμένη Κυριακή (23.7.2023) στους λογαριασμούς τους στο Twitter.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καλαμάκι και Απραός, εκκενώστε τώρα προς Λιμάνι Κασσιόπης. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Αυτό είναι το 4ο μήνυμα του 112 μόνο για σήμερα. Τα μηνύματα ξεκίνησαν από τις 11:00 το πρωί, όταν κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Λούτσες να εκκενώσουν προς Αραχάβη. Περίπου 2 ώρες μετά, δόθηκε εντολή εκκένωσης του οικισμού Ημερολιά ενώ λίγο μετά τις 15:00 δόθηκε και νέα εντολή εκκένωσης για την περιοχή Σύκι.

Οι εικόνες από τη φωτιά στην Κέρκυρα είναι αποκαρδιωτικές.

#corfu #wildfires Fire very much still burning in NE Corfu #skynews pic.twitter.com/lgL8RyNgeb