Φωτιά στην Κορινθία: Άνοιξε η Εθνική Οδός, κλειστά και σήμερα τα σχολεία – Με διάσπαρτες εστίες παλεύουν οι πυροσβέστες

Σχετικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Κορινθία, που ξέσπασε την Κυριακή (29.9.2024) στο Ξυλόκαστρο, η οποία πήρε τεράστιες διαστάσεις και άφησε πίσω της νεκρούς δύο άνδρες που έσπευσαν να βοηθήσουν συνάνθρωπό τους.

Ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πατρών, που παρέμενε κλειστός από το βράδυ της Δευτέρας, στο ύψος της Λυκοποριάς έως το Δερβένι, άνοιξε και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Η εθνική οδός είχε κλείσει καθώς η φωτιά πλησίαζε επικίνδυνα στη συγκεκριμένη περιοχή της Κορινθίας.

Κλειστά παραμένουν και σήμερα όλα τα σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τον δήμο, η απόφαση για την μη λειτουργία των σχολείων για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ελήφθη, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει από την πυρκαγιά.

Η φωτιά εξακολουθεί να καίει χωρίς ωστόσο να υπάρχει ένα ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβέστες βρίσκονται αντιμέτωποι με διάσπαρτες εστίες. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα και περιόρισαν αρκετά το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς που έφτασε τα 35 χλμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με εστίες σε δύο μέτωπα: Δυτικά της πυρκαγιάς στα όρια με την Αχαΐα προς Δερβένι – Ευρωστίνα, χωρίς ωστόσο η πυρκαγιά να έχει περάσει στην Αχαΐα και ανατολικά προς Ξανθοχώρι και Λουτρό Κορινθίας.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης εστάλη νέο μήνυμα 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Σοφιανά να απομακρυνθούν προς Ρέθι.

⚠ Activation of 112 – Emergency Number



🔥 Wildfire in the area #Sofiana



🆘 If you are in the area of #Sofiana evacuate towards #Rethi



‼ Follow the instructions of the Authorities



ℹ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/Qmzdy798yR