Ελλάδα

Φωτιά στην Κρεμαστή Λακωνίας – Σηκώθηκαν 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα
Άσκηση για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς
(Φωτογραφία αρχείου: ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (20.8.26) σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα στη Λακωνία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Λακωνία περίπου στις 14:30.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σημερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

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Ελλάδα
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