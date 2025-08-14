Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Ξάνθη στην περιοχή Τοξότες – Εικόνες από το πύρινο μέτωπο

Οι κάτοικοι του χωριού βγήκαν στους δρόμους, στη θέα της φωτιάς
Φωτιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (14.08.2025) στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στην περιοχή Τοξότες, σημαίνοντας συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 μ.μ. κάτω από άγνωστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες στους Τοξότες, του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, οι φλόγες ξεπήδησαν αμέσως, λόγω των έντονων ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Οι κάτοικοι του χωριού βγήκαν στους δρόμους, στη θέα της φωτιάς.

Επί τόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, η επέμβαση της οποίας απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο λίγο πριν τις 9 το βράδυ.

