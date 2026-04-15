Φωτιά στην Κυψέλη: Βανάκι τυλίχτηκε στις φλόγες και έκαψε ακόμα 3 αυτοκίνητα – Δεν υπήρξε τραυματισμός

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην Κυψέλη το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026), όταν ένα βαν που ήταν σταθμευμένο στον δρόμο έπιασε ξαφνικά φωτιά, με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Η φωτιά ξεκίνησε από το βανάκι που τυλίχθηκε στις φλόγες στην περιοχή της Κυψέλης κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Δώδεκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έσπευσαν στην οδό Μεγίστης για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ακόμα 3 αυτοκίνητα.

Στην Πυροσβεστική και στην Αστυνομία σήμανε συναγερμός, με μεγάλη δύναμη πυροσβεστών να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση.