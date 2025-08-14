Φωτιά στην Πάτρα: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους για εμπρησμό έξω από τα δικαστήρια – «Κάψατε όλη την πόλη»

Μεγάλη ένταση προκλήθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων, 27 και 19 ετών για την φωτιά στην Πάτρα, οι οποίοι φέρονται ότι προέβησαν σε εμπρησμό στην περιοχή Συχαινά.

Συγκεντρωμένο πλήθος τους προπηλάκισε και άρχισε να τους βρίζει και να τους φωνάζει «κάψατε όλη την Πάτρα», ενώ η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει το εξαγριωμένο πλήθος για την μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε σπίτια, οχήματα και εργοστάσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή 17 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα – τον 19χρονο – να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Σε μια από τις φωτογραφίες είναι και το μπουκάλι για το οποίο μίλησε μια μάρτυρας καταθέτοντας ότι είδε τους δύο νεαρούς να το πετάνε σε δασική περιοχή. Το μπουκάλι έχει σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να διαπιστωθεί αν και τι εύφλεκτο υγρό περιείχε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και η μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι».

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο είχε αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στον εισαγγελέα και ο τρίτος συλληφθείς, για εμπρησμό στο Γηροκομείο – Αρνείται τις κατηγορίες

Στο δικαστικό μέγαρο Πατρών οδηγήθηκε -λίγο μετά την ένταση που προέκυψε με τους άλλους δύο συλληφθέντες- ο νεαρός που κατηγορείται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ήταν στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.