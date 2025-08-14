Φωτιά στην Πάτρα: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για εμπρησμό

Στα δικαστήρια στην Πάτρα έφτασαν το απόγευμα της Πέμπτης (14/08/2025) για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρηστικές ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν την φωτιά στα Συχαινά.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια στην Πάτρα και ο τρίτος συλληφθείς, 25χρονος, που εξετάζεται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου καθώς στο σημείο που βρισκόταν ξέσπασε φωτιά.

Υπενθυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας, δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα – τον 19χρονο – να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Σε μια από τις φωτογραφίες είναι και το μπουκάλι για το οποίο μίλησε μια μάρτυρας καταθέτοντας ότι είδε τους δύο νεαρούς να το πετάνε σε δασική περιοχή. Το μπουκάλι έχει σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να διαπιστωθεί αν και τι εύφλεκτο υγρό περιείχε.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας.

Ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε αρχικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και η μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι».

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο είχε αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο.