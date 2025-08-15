Φωτιά στην Πελέη Αργολίδας – Επιχειρούν 60 πυροσβέστες

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι λίγο πριν τις 15.00, σήμερα Παρασκευή (15/8/2025), σε αγροτοδασική έκταση σε δύσβατο σημείο, στο Κρανίδι Αργολίδας στο χωριό Πελέη.

Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και έως τη δύση του ηλίου 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές αφού η φωτιά προς το παρόν κατευθύνεται προς την πλαγιά, σε αντίθετη κατεύθυνση από τον οικισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πελεή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 15, 2025

Στις 10:30 το βράδυ το μέτωπο οριοθετήθηκε, παραμένουν, ωστόσο, σημαντικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή του, καθώς και το Σάββατο (16.08.2025) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) στην περιοχή.