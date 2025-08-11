Φωτιά στην περιοχή Πάλαιρος στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) φωτιά στην περιοχή της Παλαίρου κοντά στη Βόνιτσα στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά στην περιοχή Πάλαιρος στην Αιτωλοακαρνανία αποτεφρώνει αγροτοδασική έκταση.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.