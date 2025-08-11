Ελλάδα

Φωτιά στην περιοχή Πάλαιρος στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παίρνουν μέρος 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων
Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025) φωτιά στην περιοχή της Παλαίρου κοντά στη Βόνιτσα στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά στην περιοχή Πάλαιρος στην Αιτωλοακαρνανία αποτεφρώνει αγροτοδασική έκταση.

Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

