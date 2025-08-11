Ελλάδα

Φωτιά στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσήνης: Μήνυμα του 112 – «Απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά»

Κινητοποιήθηκαν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα
Ανανεώθηκε πριν 20 λεπτά
Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) σε δασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσήνης.

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες και ρίψεις από τα εναέρια μέσα, στις 17.00 το απόγευμα η εικόνα της φωτιάς στη Μεσσήνη ήταν ελαφρώς καλύτερη.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Λίγο πριν τις 3 η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής των Πετραλώνων. 

Το μήνυμα έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά».

 

 

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται η ΕΡΤ, είχαν ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ εδώ και τρεις μέρες ότι υπήρχε κολόνα που πετούσε σπίθες. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση και έχει λάβει μαρτυρίες, ενώ έχει βρεθεί και στο σημείο και έχει πραγματοποιήσει αυτοψία.

