Φωτιά στην περιοχή Πετράλωνα Μεσσήνης: Μήνυμα του 112 – «Απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά»

Η μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (11.8.2025) σε δασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσήνης.

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες και ρίψεις από τα εναέρια μέσα, στις 17.00 το απόγευμα η εικόνα της φωτιάς στη Μεσσήνη ήταν ελαφρώς καλύτερη.

Οι δυνάμεις κατάσβεσης έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Λίγο πριν τις 3 η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις, ενώ εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής των Πετραλώνων.

Το μήνυμα έγραφε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά».

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Η φωτιά πήρε μεγάλες διαστάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που επικαλείται η ΕΡΤ, είχαν ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ εδώ και τρεις μέρες ότι υπήρχε κολόνα που πετούσε σπίθες. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί προανάκριση και έχει λάβει μαρτυρίες, ενώ έχει βρεθεί και στο σημείο και έχει πραγματοποιήσει αυτοψία.