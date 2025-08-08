Φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη σε 3 διαφορετικές εστίες

Προβληματισμό προκαλεί η φωτιά που ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/8/25) μέσα σε χώρο της Πολυτεχνειούπολης και μάλιστα όχι με μία αλλά με τρεις διαφορετικές εστίες.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα και γρήγορα έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στην Πολυτεχνειούπολη το συμβάν ωστόσο, απασχόλησε δύναμη της Πυροσβεστικής, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη πυρκαγιά στη Νοτιοανατολική Αττική.

Υπενθυμίζεται ότι στην Πολυτεχνειούπολη είχε ξεσπάσει ξανά φωτιά τις προηγούμενες ημέρες. Μια φωτιά που όπως προέκυψε, ξέσπασε δίπλα σε αδήλωτα μελίσσια μέσα στο χώρο της Πολυεχνειούπολης.