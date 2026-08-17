Φωτιά στην Σαλαμίνα: Προσαγωγή ύποπτης για εμπρησμό – Καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και «χωματερές» στο νησί

Στην προσαγωγή ύποπτης γυναίκας για εμπρησμό που φέρεται να σχετίζεται με την φονική φωτιά στο νησί της Σαλαμίνας, προχώρησαν οι αρχές το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026).

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Σαλαμίνας έχουν γίνει καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και «χωματερές» στο νησί. Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς που έπληξε την περιοχή Περιστέρια, αφήνοντας πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες.

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Η Σαλαμίνα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά την καταστροφική φωτιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, δέκα τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές.

Aύριο το πρωί (18.08.2026) κλιμάκια της γενικής γραμματείας αποκατάστασης φυσικών καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα.

Στο Δημαρχείο Σαλαμίνας έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο οποίος είχε σύσκεψη με τον δήμαρχο του νησιού και εκπροσώπους των αρμόδιων φορέων. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η δρομολόγηση των διαδικασιών καταγραφής των ζημιών και αποζημίωσης των πληγέντων.

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Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά τη σύσκεψη, από αύριο θα αρχίσουν «να τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Αύριο το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και σε ένα μήνα και αυτοί όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.

Όπως επισήμανε, η πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τον δήμαρχο και με τα στελέχη του δήμου, «μιλούν» για φθορές περίπου σε 15 ακίνητα – 15 σπίτια και μία επιχείρηση. «Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ, τα στελέχη μας, ούτως ώστε να καταγράψουν μία προς μία τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί κτίρια και επιχειρήσεις», ανέφερε.

«Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, η ημέρα που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή στο νησί και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος ενώ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όσους συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αστυνομία και Λιμενικό Σώμα αλλά και εθελοντές οι οποίοι όπως είπε, «συνέδραμαν και βοήθησαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης των πολιτών, τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης» είπε ο Κωνσταντίνος Κατσαφάδος.