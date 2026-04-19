Φωτιά στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά

Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες, καίει σε πευκοδάσος - Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη
Φωτιά στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά
Φωτιά στην Σκιάθο, σε δασική έκταση στον Πλατανιά / skiathoslife

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2206), σε δασική έκταση στην Σκιάθο

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει στην περιοχή του Πλατανιά στην Σκιάθο.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Δύο Canadair πέταξαν από Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής, δεν απειλούνται κατοικίες.

Οι πρώτες πληροφορίες από τοπικές πηγές αναφέρουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε πευκόφυτη περιοχή και ότι ζητήθηκε άμεσα εναέρια συνδρομή, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων και να περιοριστεί το μέτωπο όσο υπάρχει ακόμη επιχειρησιακό φως.

Ελλάδα
