Φωτιά στην Ζάκυνθο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κερί και Αγαλάς – Στις αυλές των σπιτιών οι φλόγες

Δυνατοί άνεμοι πνέουν από το πρωί της Τρίτης (12.8.2025) σε μεγάλο μέρος της χώρας, που σε συνδυασμό με την ανομβρία δημιουργούν τις τέλειες συνθήκες για την εξάπλωση της φωτιάς. Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας με πιο δύσκολο το μέτωπο που έχει ξεσπάσει στη Ζάκυνθο.

Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματική μάχη στη Ζάκυνθο την ώρα που οι πολύ ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους, ενώ οι φλόγες έφτασαν στις αυλές των πρώτων σπιτιών στον Αγαλά. Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν εκκενωθεί ξενοδοχεία από τον Αγαλά μέχρι το Κερί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε νωρίς το πρωί από δασική έκταση στην περιοχή του Κοιλιωμένου και ενώ φαινόταν να απειλεί το χωριό Αγαλάς λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου πλέον κατευθύνεται προς το χωριό Κερί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ, ζητήθηκε, για προληπτικούς λόγους, η εκκένωση ξενοδοχείου που βρίσκεται στην περιοχή Απελάτι πριν το Κερί.

Λίγο πριν τις 2 έγινε γνωστό ότι η φωτιά έχει φτάσει στα πρώτα σπίτια στο χωριό Αγαλάς. Σημειώνεται πως έχουν ήδη καεί κιόσκια και δέντρα που βρίσκονται μέσα στο χωριό, ενώ υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, για αρκετή ώρα τα εναέρια μέσα δεν επιχειρούσαν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και των πυκνών καπνών. Ωστόσο, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι ξεκίνησαν και πάλι τις ρίψεις.

Επίσης στο νησί μεταβαίνουν από την Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Εν τω μεταξύ, νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» ζητά από τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Κερί να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την πόλη της Ζακύνθου και σε αυτούς που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς τα χωριά Κοιλιωμένος και Μαχαιράδο.

Βίντεο από τη φωτιά στη Ζάκυνθο:

«H φωτιά είναι δίπλα σε σπίτια αυτή τη στιγμή, ολόκληρο το χωριό Αγαλάς απειλείται καθώς καίγεται το δάσος δίπλα του και οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί. Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», είπε στο ΕΡΤΝews, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

«Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε κι άλλα εναέρια μέσα για να κόψουν τη φωτιά, να μην κατευθυνθεί προς το χωριό», είπε ο δήμαρχος.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.