Φωτιά στο Αίγιο σε ορεινή περιοχή κοντά στο χωριό Αρραβωνίτσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/04/2026) σε ορεινή περιοχή της Αιγιάλειας στο Αίγιο, κοντά στα Σελιανίτικα και πάνω από το χωριό Αρραβωνίτσα.

Η φωτιά στο Αίγιο προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε να την θέσουν υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 11 οχήματα με 34 πυροσβέστες εκ των οποίων δύο Πεζοπόρες Ομάδες.

Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή σε κατοικημένες ζώνες.

Όπως δηλώνει στο patrapress.gr, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά καίει σε ορεινή περιοχή, και ξέφυγε από καύση χόρτων.