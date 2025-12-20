Φωτιά στο Ανήλιο Μετσόβου: Κάηκαν δυο σπίτια, απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη

Φωτιά ξέσπασε σε σπίτια στην περιοχή Ανήλιο στο Μέτσοβο, ενώ μια ηλικιωμένη γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί.

Από τη φωτιά στο Μέτσοβο παραδόθηκαν στις φλόγες δυο σπίτια, τα οποία καταστράφηκαν σχεδόν ολοσχερώς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20.30 το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου από ένα σπίτι στην περιοχή Αγία Τριάδα και λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ των κατοικιών –καθώς το ένα σπίτι βρίσκεται δίπλα στο άλλο– επεκτάθηκε γρήγορα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Τρία οχήματα με πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και να αποτρέψουν περαιτέρω ζημιές στο χωριό.