Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στο Ίλιον: «Ακούστηκαν εκρήξεις, άρπαξαν οι τέντες και οι φλόγες έγιναν ανεξέλεγκτες»

Νεαρός ιδιοκτήτης βρισκόταν στο κτίριο και προσπαθούσε με λυγμούς να σώσει ό,τι μπορούσε από το βίος του
Πυρκαγιά σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Μια καταστροφική φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/04/2026) στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον.

Η φωτιά, που ξεκίνησε από αποθήκη ανταλλακτικών στο ισόγειο, επεκτάθηκε αστραπιαία, κατακαίοντας ολοσχερώς δύο ορόφους κατοικιών πάνω από το κατάστημα στο Ίλιον.

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές χάους και μια μάχη με τις φλόγες που γρήγορα χάθηκε.

​Σύμφωνα με τις μαρτυρίες στο σημείο, όλα ξεκίνησαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι.

«Άκουσα πολλές εκρήξεις, νόμιζα στην αρχή πως ήταν παιδιά που έπαιζαν», αναφέρει μια κάτοικος, περιγράφοντας τον πυκνό μαύρο καπνό που κάλυψε τα πάντα.

​Η φωτιά φαίνεται πως βρήκε «τροφή» στα εύφλεκτα υλικά της αποθήκης. «Άρπαξαν οι τέντες από πάνω και μετά η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη», σημειώνει άλλη αυτόπτης μάρτυρας.

Εξηγώντας πώς οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» από το ισόγειο στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.

​Καταγγελίες για καθυστερήσεις και έλλειψη νερού

​Οι μαρτυρίες των κατοίκων εστιάζουν και στην επιχειρησιακή δυσκολία της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το OrangePress πολλοί ισχυρίζονται πως τα πρώτα οχήματα της Πυροσβεστικής ξέμειναν γρήγορα από νερό, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κρίσιμο κενό 15 έως 20 λεπτών μέχρι να βρεθούν αντλίες και να έρθουν ενισχύσεις.

«Παίρναμε τηλέφωνο και δεν απαντούσε κανείς», καταγγέλλει κάτοικος που έβλεπε τη φωτιά από το μπαλκόνι της

​Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή για νεαρό ιδιοκτήτη που βρισκόταν στο κτίριο και προσπαθούσε με λυγμούς να σώσει ό,τι μπορούσε από το βίος του.

«Άστα καλύτερα, να έχουμε υγεία παρά να πεθάνεις εκεί μέσα», του φώναζαν οι γείτονες, την ώρα που η φωτιά κατέστρεφε τα πάντα στο πέρασμά της

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
121
68
64
53
Newsit logo
Newsit logo