Ελλάδα

Φωτιά στο Ηράκλειο στην περιοχή Άγιος Θωμάς – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Δεν κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές - 88 πυροσβέστες και 20 οχήματα στο σημείο
Η φωτιά στο Ηράκλειο
Η φωτιά στο Ηράκλειο / neakriri.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ (07.08.2025) στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου στην Κρήτη.

Στο σημείο της φωτιάς στο Ηράκλειο, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Είδα τους ανθρώπους πανικόβλητους και τραυματισμένους από γυαλιά» λέει μάρτυρας μετά την έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα
Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το εσωτερικό του σπιτιού - Πιο σοβαρά τραυματίστηκε 41χρονος που φέρει εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού σε ποσοστό 40%
Το εσωτερικό του δωματίου στην Ασπροβάλτα μετά την έκρηξη
7
Eυλογιά αιγοπροβάτων: Νέα Ομάδα Εργασίας στο ΥΠΑΑΤ – Τα 7 έκτακτα μέτρα για τους κτηνοτρόφους
Επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει εφτά έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων θέτει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την κατάσταση να κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη
Αιγοπρόβατα
Newsit logo
Newsit logo