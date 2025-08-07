Φωτιά στο Ηράκλειο στην περιοχή Άγιος Θωμάς – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το βράδυ (07.08.2025) στον Άγιο Θωμά του Δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου στην Κρήτη.

Στο σημείο της φωτιάς στο Ηράκλειο, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, ενώ συνδράμουν και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, καθιστά δύσκολη το δύσβατο της περιοχής .

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση και έχει εκδηλωθεί σε σημείο που δεν απειλείται κάποιος οικισμός.