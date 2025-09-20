Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης – Στις φλόγες εργοστάσιο επίπλων

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες
Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη / 1077statusfm.gr

Φωτιά ξέσπασε στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου (20.9.25) στο Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης σε υπόγειο κτιρίου όπου στεγάζεται επιχείρηση επισκευής πολυεστερικών σκαφών, ενώ στο ισόγειο στεγάζεται επιχείρηση επίπλων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής και 25 πυροσβέστες.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

 

Από τη φωτιά δεν κινδύνευσαν οι διπλανές επιχειρήσεις.

