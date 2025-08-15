Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο Κρανίδι Αργολίδας - Επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις
Ελλάδα

Φωτιά στο Κρανίδι Αργολίδας – Επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις

Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στην Αργολίδα
Φωτιά στην Αργολίδα / φωτό facebook

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι, σήμερα Παρασκευή (15/8/2025), σε αγροτοδασική έκταση στο Κρανίδι Αργολίδας στην περιοχή Πελεή.

Στην περιοχή επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακόμα δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικημένες περιοχές και δεν φαίνεται να υπάρχει αέρας γεγονός που ευνοεί την κατάσταση.

Ελλάδα
